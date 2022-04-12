Pek çok ilde kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’da da devam eden kar yağışı sebebiyle vatandaşlar “Kar yağışı kaç gün sürecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.

Erzurum hava durumu 13 Nisan Çarşamba | Erzurum kar yağışı kaç gün sürecek?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar kuvvetli yer yer yoğun (15-25 cm) olarak devam edeceğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.