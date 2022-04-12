Erzurum hava durumu 13 Nisan Çarşamba | Erzurum kar yağışı kaç gün sürecek?
Erzurum'da kar yağışı etkili oluyor. Bu sebeple Erzurum'da yaşayanlar kar yağışının kaç gün etkili olacağını araştırıyor. Peki, Erzurum'da kar ne zamana kadar yağacak?
Pek çok ilde kar yağışı etkili oluyor. Erzurum’da da devam eden kar yağışı sebebiyle vatandaşlar “Kar yağışı kaç gün sürecek?” sorusunun cevabını araştırıyor.
Erzurum hava durumu 13 Nisan Çarşamba | Erzurum kar yağışı kaç gün sürecek?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Erzurum için şiddetli kar yağışı uyarısında bulundu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Erzurum çevrelerinde görülen kar yağışının etkisini artırarak il genelinde yarın (Çarşamba) öğle saatlerine kadar kuvvetli yer yer yoğun (15-25 cm) olarak devam edeceğinden meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadeleri kullanıldı.