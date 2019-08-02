0553 313 94 23

Erzurum 6 ayda 87 marka üretti

Türk Patent Haziran 2018 dönemi marka başvuru verilerini paylaştı.

02 Ağustos 2019 Cuma 10:15
Erzurum 6 ayda 87 marka üretti

Türk Patent Haziran 2018 dönemi marka başvuru verilerini paylaştı. Erzurum’da haziran ayında 11, yılın ilk 6 ayında 87 marka başvurusu kaydedildi. Ocak ayında 15, şubat ayında 16, mart ayında 15, nisanda 15, mayıs ayında 15, haziran ayında 11 marka başvurusunun gerçekleştiği Erzurum’un bölge başvuru payı yüzde 13,24 ülke başvuru payı ise yüzde 0,16 olarak belirlendi


Haziran Ayı Bölgesel Dağılım


TÜRKPATENT verileri kaydında, DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre; Haziran ayında Erzurum’dan 11, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 15, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 24, Doğu Anadolu Bölgesinden 95, Türkiye’de 6 bin 212 başvuru yapıldı. Erzurum’un haziran ayı bölge başvuru toplamındaki payı yüzde 11,57 oldu.


6 Aylık Dilimde Bölgesel Veriler


DOSİAD Araştırma Merkezince gerçekleştirilen analizlere göre; Ocak - Haziran döneminde Erzurum’dan 87, KUDAKA İstatistik Bölgesi illerinden 119, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 185, Doğu Anadolu Bölgesinden 657, Türkiye’de 53 bin 645 başvuru gerçekleşti.. Erzurum’un 6 aylık düzeydebölge başvuru toplamındaki payı yüzde 13,24 oldu.


Bölgelerin Aylık Dağılımı


KUDAKA istatistik Bölgesinde ocakta 19, şubatta 18, martta 24, nisanda 21, mayısta 22, haziran ayında 15; Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde ocakta 26, şubatta 23, martta 37, nisanda 38, mayısta 37, haziranda 24; Doğu Anadolu Bölgesinde ocakta 79, şubatta 96, martta 134, nisanda 115, mayısta 138, haziran ayında ise 95 marka başvurusu gerçekleştirildi.


Haziran Ayı Bölge İlleri Marka Başvuruları


Haziran ayında en yüksek sayıda marka başvurusunun yapıldığı il Malatya oldu. TÜRKPATENT verilerinde, Haziranda Malatya’dan 30, Elazığ’dan 17, Van’dan 13, Erzurum’dan 11, Ağrı ilinden 2, Erzincan’dan 4, Kars’tan 4, Iğdır’dan 3, Bitlis’ten 2, Tunceli’den 3, Hakkari’den 3 marka başvurunun yapıldığı açıklandı.


6 Aylık Bölge İlleri Marka Başvuruları


TÜRKPATENT Haziran ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, bu yılın ilk altı ayında Malatya’dan 167, Elazığ’dan 132, Van’dan 111, Erzurum’dan 87, Ağrı’dan 24, Erzincan’dan 22, Kars ve Iğdır’dan 19, Muş’tan 18, Bingöl’den 17, Bitlis’ten 16, Tunceli’den 12, Hakkari’den 9, Ardahan’dan da 4 marka başvurusu kaydedildi.


Erzurum 46’ıncı Sırada


Erzurum bu yılın ilk altı ayında marka üretim sayısı bakımından 46’ıncı sıra yer aldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Mersin, Denizli, Muğla, Kayseri, Eskişehir, Balıkesir, Sakarya, Hatay, Aydın, Manisa, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Trabzon, Diyarbakır, Çanakkale, Mardin, Malatya, Rize, Afyon, Karaman, Elazığ, Isparta, Kütahya, Ordu, Batman, Bolu, Van, Nevşehir, Düzce, Çorum, Sivas, Aksaray, Edirne, Yalova, Erzurum en fazla marka üretiminin yapıldığı iller oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 10:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçer. “MESKİ’yi çok daha ileri noktaya getireceğim”
    1. Seçer. “MESKİ’yi çok daha ileri..
    2. Sarp kayalıklarda hasta kurtarma..
    3. "İlk 11'de yer almak için çok..
    4. TCMB'den repo ihalesi
    5. Başvurular resmen başladı! Son tarih..
    6. Kuzey yarım kürede ısı dalgaları buzul..
    7. "Kardelen"in öğretmenlik hayali yarım..
    8. Batı’nın özgürlüğü örtüye kadar
    9. Türk ambalaj devi ABD ve Kanada..
    10. İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim..
    11. Davutoğlu'yla ilgili yeni iddia! Parti..
    12. Sakal bakımında dikkat edilmesi..
    13. İnternette indirme hızı yüzde 28,5..
    14. Yeni Malatyaspor, UEFA'da hedefine bir..
    15. Toprak Razgatlıoğlu, Kawasaki takımı..
    16. "Merih Demiral kalbinin güzelliğini..
    17. Özel sporcudan altın madalya
    18. Kamu bankaları konutta vadeleri 180..
    19. Güney Koreli endüstri devinden..
    20. Kişi başına tasarruflar 16 bin liraya..
    21. Yemen’de füze ve intihar..
    22. Avrupa borsaları
    23. Başkan Oprukçu: "Ereğli’de huzurun..
    24. Satılan her 100 konuttan 4'ünü..
    25. Süper Kupa biletleri satışa çıkıyor
    26. AYM gerekçeli kararda kıvırdı
    27. Sunay Akın, İzmit Tarih Koridorunu..
    28. Arkadaşlarının tartışmasını ayırmaya..
    29. Karşıyaka Spor Kulübü futbolcuları,..
    30. Emet’te Emniyet Müdürlüğü personeline..
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Jülide Sarıeroğlu'ndan AK Parti'de yenilik açıklaması
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten çok kritik Doğu Akdeniz uyarısı!
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı