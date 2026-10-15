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Yerel Erzincanlı öğrencilerden örnek davranış! Cami temizliğine destek verdiler
Yerel

Erzincanlı öğrencilerden örnek davranış! Cami temizliğine destek verdiler

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IHA Giriş Tarihi:

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Erzincanlı öğrencilerden örnek davranış! Cami temizliğine destek verdiler

Terzi Baba Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, gerçekleştirilen cami ziyareti kapsamında temizlik desteğinde bulundu.

GSB Erzincan Yurtlarından yapılan açıklamaya göre, Terzi Baba Öğrenci Yurdunda kalan öğrencilerle birlikte cami ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret kapsamında ibadethanelerin temiz tutulması ve korunmasının önemi vurgulanırken öğrenciler de cami temizliği yaparak çalışmaya katkı sağladı.

Etkinlikle öğrencilerde ibadethanelere karşı duyarlılığın artırılması ve ortak kullanım alanlarının korunması bilincinin güçlendirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

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