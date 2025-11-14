  • İSTANBUL
Erzincan'ın yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.
Erzincan'ın yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Erzincan’ın yüksek bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Erzincan’ın yüksek kesimlerinde gece saatlerinde aralıklı kar yağışı görüldü. Hava sıcaklığı sıfır derecenin altına düştü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçecek.

Yağışlar yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek.

Kar yağışının görüldüğü Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri ile Erzincan - Gümüşhane karayolu Ahmediye geçidinde Karayolları ekipleri görev aldı. Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ağır tonajlı araçlar yapılan karla mücadele çalışmasının ardından seyirlerine devam etti.

