Erzincan'ın "akıllı hastanesi"nin inşaatı yükseliyor

ERZİNCAN (AA) - KEMAL ÖZDEMİR - Erzincan'da "akıllı hastane" modeliyle inşaatına devam edilen ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen yeni devlet hastanesi, pandemi ile mücadelede başta olmak üzere bölgenin sağlık alanındaki önemli ihtiyacını karşılayacak.

Kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan ve inşaatı süren yeni Erzincan Devlet Hastanesi, kentin yanı sıra Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenecek.

Pandemi hastanesi olarak da kullanılacak 500 yataklı modern hastane, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım üniteleriyle hastalara şifa dağıtacak.

İnşaatında 369 izolatör kullanılan, 140 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve zemin alt kısmında otopark başta olmak üzere çeşitli birimler için kullanılacak 3 katın yanı sıra zeminin üstünde 5 katlı asarlanan hastane binasının, afet durumlarında da kesintisiz sağlık hizmeti sürdürmesi hedefleniyor.

İl Sağlık Müdürü Erkan Hirik, AA muhabirine, Erzincan'ın sağlık üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Olası bir depremde hastanede işlemlerin aksamadan devam edeceğini ifade eden Hirik, şöyle konuştu:

"Pandemi ile yoğun şekilde mücadele ettiğimiz şu günlerde yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. İlimiz ve bölge illerine hizmet verecek kapasitede inşa edilen 500 yataklı hastanemiz, teknolojik olarak son derece donanımlı ve yerleştirilen izolatörler ile deprem anında kesintisiz hizmet verecek, akıllı hastane özelliğine sahip olacak. Hastanemiz, ileriki süreçte bölgede sağlık hizmetini bize yakışır şekilde verecek bir kapasitede inşa ediliyor."

Hirik, birçok ülkede salgın süreci ile sağlık sistemi sıkıntıları yaşandığını dile getirerek, şöyle dedi:

"7 aydır devam eden Kovid-19 sürecinde pandemi nedeniyle sağlık sistemleri zor durumda olan birçok ülkeye rağmen Türkiye'de salgınla mücadele ve yatırımların sürdürülmesi başarıyla devam ediyor. Binanın ihale bedeli 309 milyon lira. Şu anda fiziki gerçekleşme yüzde 35 civarında. Hastanemizin inşaatı hızlı şekilde sürüyor. Hedefimiz 2022 yılında hastanemizi hizmete sokmak. İnşa edilen hastanenin pandemi sürecinde gücümüze güç katacağına ve sağlık alanında bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum."

- İzolatörler binanın deprem yükünü azaltıyor

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner de yapılarda kullanılan izolatörlerin binanın depreme karşı mukavemetini artırdığını ve oluşacak zararı minimum seviyeye indirgediğini ifade etti.

İzolatörlerin binayı depreme karşı dayanıklı hale getirmek yerine binaya gelen deprem yükünü azalttığına dikkati çeken Yalçıner, "Binalara konulan izolatörler şiddetli depremler esnasında depreme karşı koyarak yapının yıkılmamasını sağlıyor. Özellikle inşaat sektöründe son zamanlarda yaygın şekilde kullanılan izolatörler, deprem anında hizmetin devamlılığı için önem taşıyan iletişim, sağlık, savunma gibi alanlarda çalışma devamlılığı sağlar." ifadesini kullandı.

Söz konusu yeni devlet hastanesi binasının kentte kamu ve özel sektör de dahil izolatör kullanılan ikinci bina olduğu belirtildi.