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Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 23:08:42 -
Erzincan'daki terör saldırısına ilişkin soruşturmada iki şüpheli daha tutuklandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da askeri minibüsün geçişi sırasında meydana gelen ve bir askerin hafif yaralandığı patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen iki şüpheli daha tutuklandı.

Çağlayan-Karatuş köy yolunda 13 Mayıs’ta meydana gelen ve bir jandarma personelinin hafif yaralandığı terör saldırısına ilişkin gözaltında bulunan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkarılan şüphelilerden ikisi sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar yakalanan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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