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Erzincan'daki operasyonda 42 kilo 500 gram eroin yakalandı

Almanya plakalı bir araçta 42 kilo 500 gram eroin bulundu.

06 Ağustos 2019 Salı 20:45
Erzincan'daki operasyonda 42 kilo 500 gram eroin yakalandı

Erzincan’da, Almanya plakalı bir araçta 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. 

ALMAN VE YUNAN VATANDAŞLIĞI BULUNUYOR  

Erzincan Valiliğinden konuya ilişkin olarak yapılan açıklamaya göre, şüphe üzerine emniyet ekipleri Alman ve Yunan vatandaşlığı bulunan 34 yaşındaki T.N. idaresindeki Almanya plakalı aracı durdurdu.

BAGAJDA 42 KİLO 500 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİ  

Araçta narkotik dedektör köpeği "Odin"in de katıldığı arama sonucu bagaj kısmına zulalanmış 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

SAĞLIK KONTROLÜNÜN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ  

Olayla ilgili gözaltına alınan T.N. isimli şahıs,  emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 20:45
  1. Erzincan
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