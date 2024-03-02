Erzincan'daki maden faciasında yeni gelişme

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, maden ocağını işleten şirkette yönetici konumunda bulunan mühendisler İ.T. ve K.M.A., ifadeleri alınmak üzere adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen İ.T. ve K.M.A., tutuklanma kararıyla cezai işlem gördü.

Geçtiğimiz günlerde de, altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi J.R.G. dahil olmak üzere 6 kişi tutuklanmış, 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Soruşturma süreci devam ederken, toprak kayması faciasının ardındaki sorumluluklar ve olayın nasıl meydana geldiği üzerine detaylı incelemeler sürdürülüyor. Bu gelişmeler, hem bölgedeki maden işletmeciliği hem de iş güvenliği konularında dikkatleri çekiyor ve maden sektöründeki denetimlerin öneminin bir kez daha vurgulanmasına neden oluyor.

Kaynak: AA

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