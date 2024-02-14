Erzincan'daki maden faciasında son dakika gelişmesi! Gözaltı sayısı 7'ye çıktı

Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılı Aralık ayından beri altın üretimi yaptığı Çöpler Maden Sahası'nda çıkarılıp istiflenen toprak, dün saat 14.28'de kaydı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayıldı. İlk belirlemelere göre 9 işçi toprak altında kaldı.

Gözaltı sayısı 7'ye çıktı

Olayla ilgili soruşturma açıldı ve saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alınmıştı. Firma sorumlusu dahil 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.