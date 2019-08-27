Erzincan’da yıldırım düşmesi sonucu arazide yangın çıktı Erzincan’da etkili olan sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım, ağaçlık alanda yangına neden oldu.

Erzincan’da etkili olan sağanak yağışla birlikte düşen yıldırım, ağaçlık alanda yangına neden oldu.

Dün akşam saat 17. 30 sıralarında kentte etkili olan sağanak yağış sırasında Erzincan - Sivas yolu üzerinde bulunan ağaçlık alana yıldırım düştü. Daha sonra ağaçlık alanda yangın meydana gelirken durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak büyümesini önledi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı.

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