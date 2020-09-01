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Aktüel Erzincan'da yaylada rahatsızlanan kadın için UMKE ve AFAD ekipleri seferber oldu
Aktüel

Erzincan'da yaylada rahatsızlanan kadın için UMKE ve AFAD ekipleri seferber oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 09:16:31 -
Erzincan'da yaylada rahatsızlanan kadın için UMKE ve AFAD ekipleri seferber oldu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yaylada rahatsızlanan kadın, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin 4 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

İl merkezine bağlı Tatlısu köyü kırsalındaki yaylada gece saatlerinde rahatsızlanan Çiğdem Mavitaş'ın yakınları, 112 Acil Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle bölgeye sevk edilen UMKE ve AFAD ekipleri, 4 saatlik bir çalışma sonucu hasta kadını yayladan indirerek Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Tedavisi devam eden Mavitaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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