Erzincan'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Bayram tatilini geçirmek üzere Bayburt'dan memleketleri Elazığ'a giden Salih Kesler'in kullandığı 77 DF 834 plakalı otomobil, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ Belediyesi önünde Özal Çakmak idaresindeki 61 DR 424 plakalı cip ile çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Süreyya Mutlu ve Didem Micazoğlu Çakmak yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.