Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı Erzincan'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Rıza Kaya'nın (55) yönetimindeki otomobil, Organize Sanayi Kavşağında, Rahmi Özendi (59) idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan 2 sürücü ile otomobilde bulunan Gülperi Aydoğan (73), Yakup Kaya (87) ve Ali Bakar (65),112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.