Erzincan'da trafik kazası: 5 yaralı
Erzincan'da otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.11 Temmuz 2019 Perşembe 17:15
Rıza Kaya'nın (55) yönetimindeki otomobil, Organize Sanayi Kavşağında, Rahmi Özendi (59) idaresindeki kamyonetle çarpıştı.
Kazada yaralanan 2 sürücü ile otomobilde bulunan Gülperi Aydoğan (73), Yakup Kaya (87) ve Ali Bakar (65),112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda ulaşım bir süreliğine tek şeritten kontrollü sağlandı.
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