Erzincan’da trafik kazası: 4 yaralı Erzincan’da bir otomobilin şarampole uçması meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Erzincan’da bir otomobilin şarampole uçması meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18. 45 sıralarında Erzincan - Erzurum kara yolu Sansa Deresi Pülümür yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgiye Erzurum’dan Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kaza mahallinde incelemede bulunarak savcılıkça tahkikat başlatıldı.

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