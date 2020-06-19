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Erzincan'da tıra çarparak araçta sıkışan kamyonet sürücüsü AFAD ekibince çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-19 10:29:05 -
Erzincan'da tıra çarparak araçta sıkışan kamyonet sürücüsü AFAD ekibince çıkarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da tıra çarpması sonucu ağır yaralanan kamyonet sürücüsü, sıkıştığı araçtan AFAD ekibince çıkarıldı.

Cengiz Sarıdoğan (62) idaresindeki 34 UR 6751 plakalı kamyonet, Eray Yalçın'ın (48) kullandığı 13 AAD 627 plakalı tıra, Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi sınırlarındaki Meralar mevkisinde arkadan çarptı.

Kazada, kamyonette sıkışan sürücü Sarıdoğan, AFAD ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu çıkarıldı.

Ağır yaralanan Sarıdoğan, 112 Acil Servis ekibince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sarıdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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