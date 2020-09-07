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Aktüel Erzincan'da son 10 günde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 172 kişiye para cezası uygulandı
Aktüel

Erzincan'da son 10 günde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 172 kişiye para cezası uygulandı

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:41:03 -
Erzincan'da son 10 günde Kovid-19 tedbirlerine uymayan 172 kişiye para cezası uygulandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da son 10 günde yapılan denetimlerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 172 kişiye para cezası uygulandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı en çok artan iller arasında bulunan Erzincan'da ekipler, kent genelinde Kovid-19 önlemlerine yönelik denetimlerini artırarak sürdürdü.

Ekipler, vatandaşların özellikle yoğun bulunduğu Fevzipaşa, Halitpaşa, 13 Şubat ile Ordu caddeleri ile Cumhuriyet Meydanı başta olmak üzere kent genelindeki banka şubeleri, parklar, otobüs durakları ve çay bahçeleri gibi alanlarda kapsamlı denetimler gerçekleştirildi.

Kontroller çerçevesinde Kovid-19 testi sonucu pozitif olarak belirlenen ve evde izolasyon tedbirlerine tabi tutulanlar da adreslerinde kontrol edildi.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan iş yerlerinin sorumluları ile kişilere para cezası kesen ekipler, karantina tedbirine rağmen ikametgahlarını terk ettiklerini belirlediği kişilere de ceza yazdı.

Kentte son on 10 gündeki denetimlerde tedbirlere uymayan 172 kişiye çeşitli miktarlarda para cezası uygulandı.

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