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Aktüel

Erzincan’da sel anı kameralara yansıdı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen sel, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2020-06-21 07:33:21 -
Erzincan’da sel anı kameralara yansıdı

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen sel, cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan sel sonrası 2 köy yolu ile 1 ilçe yolu ulaşıma kapandı.


Erzincan’da etkili olan sağanak yağış Günebakan köyünde sele neden oldu. Aşırı yağış sonucu Kurt Deresi taştı. Derenin üzerinde bulunan köy yolunun sular altında kalması sonucu Günebakan ve Çadırtepe köyleri ile Üzümlü ilçesine giden yol ulaşıma kapandı.


Erzincan Valisi Mehmet Makas, kentte sağanak nedeniyle taşan Kurt Deresi’nin bulunduğu bölgeye giderek, burada Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ’ye ait ekiplerin yürütmüş olduğu çalışmaları yerinde inceledi.

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