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Yerel Erzincan’da porsuklar tarlaları istila edip talan etti
Yerel

Erzincan’da porsuklar tarlaları istila edip talan etti

Yeniakit Publisher
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Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde ayçiçeği ve şekerpancarı tarlaları, gece saatlerinde porsukların istilasına uğruyor.

Erzincan’ın Çayırlı ilçesine bağlı Harmantepe köyünde ayçiçeği ve şekerpancarı tarlaları, gece saatlerinde porsukların istilasına uğruyor.

Bölgede daha önce ayı ve yaban domuzu sürülerinin ekili arazilere zarar verdiğini belirten çiftçiler, son dönemde porsukların da tarlalara girmeye başladığını ifade etti.

Çiftçilerden Şafak Efe, porsukların özellikle geceleri tarlalara girerek ürünlere zarar verdiğini söyledi.

Geceleri tarlalarında adeta nöbet tutan çiftçiler, Türkiye’de koruma altında bulunan porsuklara karşı nasıl önlem alacaklarını bilemediklerini belirterek yetkililerden çözüm istedi.

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