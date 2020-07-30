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Aktüel

Erzincan'da otomobil cami bahçesine düştü

Yeniakit Publisher
2020-07-30 15:56:07 -
Erzincan'da otomobil cami bahçesine düştü

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, otomobiliyle cami bahçesine düşen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yetim (76) idaresindeki 24 AP 038 plakalı otomobil, Çarşı Camisi'nin 4 metre yüksekliğindeki duvarından bahçeye düştü.

Kazadan yara almadan kurtulan Yetim'i, duvar ile cami bahçesi arasında asılı kalan otomobilden çevredeki vatandaşlar çıkardı.

Araç, belediye ekiplerinin iş makinesi desteğiyle yürüttüğü çalışmalar sonucu kaldırıldı.

Sürücü Yetim, AA muhabirine, karşıdan gelen araca çarpmamak için manevra yaptığını ve bu sırada cami duvarından düştüğünü söyledi.

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