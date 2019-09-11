Erzincan'da nakliyeciler arasında bıçaklı kavga: 6 yaralı Erzincan'da nakliyeciler arasında çıkan bıçaklı kavgada 6 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi'nde nakliyecilerin bulunduğu alanda Ercan G. (37) ile Yusuf Ş. ve Tolgahan Ş. arasında bilinmeyen denenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ercan G, Deniz N, Veli M, Yusuf Ş, Muhlis Ş ve Tolgahan Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ercan G. ile Deniz N'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Polis, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı.

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