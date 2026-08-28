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Yerel Erzincan'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
Yerel

Erzincan'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

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Erzincan'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ehlibeyt Caddesi'nde T.Y, C.Y. ve M.Y. kardeşlere ait imalathanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Erzincan ve Üzümlü Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın, diğer iş yerlerine ve çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle imalathane kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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