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Dünya Haydut ABD'nin petrol stoklarında sıkıntı çıktı
Dünya

Haydut ABD'nin petrol stoklarında sıkıntı çıktı

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Haydut ABD'nin petrol stoklarında sıkıntı çıktı

Dünya üzerinde haydutluk yapan Amerika Birleşik Devletleri’nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 100 bin varil artarak 428,9 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1,6 milyon varil artması yönündeydi.

Petrol için insanları katleden haydut ABD'de ham petrol stokları beklentinin altında arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 100 bin varil artarak 428 milyon 900 bin varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1 milyon 600 bin varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 700 bin varil azalarak 289 milyon 700 bin varil seviyesine geriledi.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 500 bin varil azalışla 206 milyon 800 bin varil olarak kayıtlara geçti.

 

13 bin varillik artış

ABD'nin günlük ham petrol üretimi 15-21 Ağustos haftasında 13 bin varil artarak 13 milyon 843 bin varile yükseldi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük 435 bin varil azalışla 6 milyon 158 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 274 bin varil düşüşle 3 milyon 792 bin varil oldu.

EIA'nın Ağustos 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 800 bin varil olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

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