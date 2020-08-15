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Erzincan'da mera tespitine gittiği sırada yaralanan veteriner, askeri helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-15 12:51:15 -
Erzincan'da mera tespitine gittiği sırada yaralanan veteriner, askeri helikopterle kurtarıldı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da 3 kişilik ekiple mera tespitine gittiği sırada yaralanan veteriner, askeri helikopterle kurtarıldı.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli 3 kişiden oluşan ekip, Üzümlü ilçesine bağlı Çayıryazı köyüne, mera alanı belirlemek için gitti.

Köye kadar araçla giden görevliler, dağlık alandaki meraya ulaşmak için ata bindi.

Bir süre atla yollarına devam eden ekipte bulunan veteriner hekim Emrah Yemlik attan düşerek yaralandı.

Olayın jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine Yemlik için bölgeye AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, arazinin sarp olması nedeniyle helikopter talebinde bulundu.

Yemlik, askeri helikopter ile bulunduğu yerden alınarak, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan Emrah Yemlik'in kalça kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.

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