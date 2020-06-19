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Aktüel

Erzincan'da maske takma zorunluluğu getirildi

Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-19 19:07:27 -
Erzincan'da maske takma zorunluluğu getirildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek amacıyla bugünden itibaren açık ve kapalı alanlarda maske kullanımı zorunlu hale getirildi.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mehmet Makas Başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Meclisi'nin, Kovid-19'la mücadele kapsamında kontrollü sosyal hayat döneminde vaka sayılarının artmaması için tüm açık ve kapalı alanlarda vatandaşların burun, ağız ve çenesini tamamen kapatacak ve kenarlardan hava geçişine izin vermeyecek şekilde tıbbi veya bez maske kullanımının zorunlu hale getirilmesine karar verdiği bildirildi.

Ayrıca açıklamada, denetim ve kontrol çalışmaları sırasında maske kullanım kurallarına aykırı davrananların ve iş yerlerinin, 19-20 ve 21 Haziran tarihlerinde ikaz edilmesine, 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren de maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlara, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği ifade edildi.

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