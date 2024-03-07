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Yaşam Erzincan'da mart kapıdan baktırdı
Yaşam

Erzincan'da mart kapıdan baktırdı

Yeniakit Publisher
2024-03-07 09:03:00 - 2024-03-07 09:04:10

Hava sıcaklığının düştüğü Erzincan kent merkezinde yağmur; Refahiye, Çayırlı, Otlukbeli ve Tercan ilçelerinde ise lapa lapa kar yağışı etkili oldu.

Erzincan’da “Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" deyimi yerini buldu. Kent merkezinde yağmur, yüksek rakımlı noktalarda ise kar yağışı aralıklı devam ediyor.

Refahiye ilçesine bağlı köylerde kardan toprak damlı evlerin üzeri kapandı. Bazı vatandaşlar damlarından su akmaması için kar küreme işine koyuldu.

Mart ayında kar ve kışın devam ettiğini kaydeden vatandaşlar, Doğu Anadolu’da hayat şartlarının zor olduğunu belirtti.

Kar yağışıyla birlikte ilgili ekiplerin karla mücadele ekiplerinin mesaisi de devam ediyor.

Mart ayında yağan kar nedeniyle Sakaltutan, Ahmediye ve Kızıldağ Geçitlerinde ağır tonajlı araçlar yavaş ve dikkatli seyrederek yollarına devam etti. Kardan Erzincan - Pülümür kara yolunda bazı araçlar yolda kalırken, kara yolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler, özellikle Erzincan - Pülümür kara yolunu kullanacak olan sürücüleri yanlarında zincir bulundurmaları konusunda uyardı.
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