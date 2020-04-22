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Erzincan'da koronavirüsü yenen 6 yaşındaki west sendromlu çocuk taburcu edildi

2020-04-22 12:13:44 -
Erzincan'da koronavirüsü yenen 6 yaşındaki west sendromlu çocuk taburcu edildi

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan west sendromlu 6 yaşındaki Beyzanur Sarı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kentte yaşayan ve bir süre önce yüksek ateş şikayeti ile Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuğun Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Hastanede 8 gün tedavi sürecinde test sonuçları negatif çıkınca hastaneden taburcu edilen Beyzanur'un 14 günlük karantina süresini ailesiyle evde geçireceği öğrenildi.

Baba Harun Sarı doktor, hemşire ve hastane çalışanlarına teşekkür ederek, "Böyle bir hasta bile Kovid-19’u yenebiliyorsa, Kovid-19 sizin alacağınız önlemlerden daha güçlü değildir. Evde kal, hayat eve sığar." dedi.


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