Erzincan'da korkutan deprem! Üzümlü ilçesi 4.1 ile sallandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde bugün saat 15.40 sularında bir yer sarsıntısı meydana geldiğini duyurdu. Yapılan ölçümlere göre depremin büyüklüğü 4.1 olarak kayıtlara geçerken, sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Yer sarsıntısının merkez üssü Üzümlü ilçesi olarak belirlenirken, depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının ardından AFAD ekipleri bölgede saha tarama çalışmalarına başladı.
Olumsuz bir ihbar bulunmuyor
İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ciddi yapısal hasar ihbarı gelmediği öğrenildi. Yetkililer, vatandaşları panik yapmamaları ve resmi kurumlardan gelecek açıklamaları takip etmeleri konusunda uyardı.
