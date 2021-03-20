Erzincan'da korkutan deprem
Erzincan'da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gelen bir son dakika haberine göre; Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
Gergerlioğlu konuşmasına Ayet-i Kerime okuyarak başladı! Sırtını terör örgütüne yaslayanlara destekle devam etti
Erzincan'da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Gelen bir son dakika haberine göre; Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Ayrıntılar geliyor...
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