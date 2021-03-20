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Gündem Erzincan'da korkutan deprem
Gündem

Erzincan'da korkutan deprem

Erzincan'da 4,3 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 09:04:00 -
Erzincan'da korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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