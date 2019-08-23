0553 313 94 23

Erzincan'da korkunç kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Üzümlü ilçesinde saplandığı bariyerler ön kısmından girip arka bölümünden çıkan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti. Sürücünün Eskişehir'den yeni satın aldığı otomobille evine dönerken kaza yaptığı öğrenildi.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:49
Erzincan'da korkunç kaza! Otomobil bariyerlere ok gibi saplandı

Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde, yoldan çıkarak saplandığı bariyerler ön kısmından girip arka bölümünden çıkan otomobildeki sürücü öldü.

Fatih Yeniçeri (37) yönetimindeki otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü Kavşağı'nda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere saplandı.

Bariyerin otomobilin ön kısmından girip arka bölümünden çıktığı kazada, alev alan araçtaki sürücü Yeniçeri içeride sıkıştı.

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri ve yoldan geçen diğer sürücülerin yardımıyla araçtan çıkartılan Yeniçeri, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Araçta çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bariyerlere saplanan araç kaza yerine gelen AFAD ekiplerinin bariyerleri kesmesi sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolunda bir süre trafik kontrollü olarak sağlandı.

Evli ve 2 çocuk babası olan Yeniçeri'nin kaza yaptığı otomobili gün içerisinde Eskişehir’den satın aldığı ve Üzümlü’deki evine dönerken ilçe girişinde kaza yaparak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:49
  1. Üzümlü ilçesi
  2. Üzümlü Kavşağı
  3. Erzincan-Erzurum kara yolu
  4. bariyerler
  5. AFAD ekipleri
  6. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  7. 112 Acil Servis ekipleri
  8. itfaiye ekipleri
  9. Eskişehir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Boat Show Tuzla’ya geri sayım başladı
    1. Boat Show Tuzla’ya geri sayım başladı
    2. Eskişehir’de üzerinde dört satır..
    3. Şanlıurfa Piazza’da Streetball..
    4. E-Bağış'ın gelişmesi ile milyonlarca..
    5. Bakan Varank’tan uçak fabrikası müjdesi
    6. Gazeteciliği bıraktı köyünde sera..
    7. Kaymakam Cinbir’e veda yemeğinde sevgi..
    8. Kars 36 Spor hazırlık maçında..
    9. Borsa güne yükselişle başladı
    10. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13..
    11. "Sezaryen sonrası normal doğum mümkün"
    12. Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi..
    13. Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayında..
    14. HDP ikazlardan ders almadı!
    15. ’’Gazilerimiz bizim onurumuzdur’’
    16. Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm..
    17. Cuma hutbesinde faiz vurgusu: Faiz..
    18. Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 2..
    19. Eyüpspor yeni sezona 16 transferle..
    20. En centilmen takım Altıntaşspor
    21. Başkanlar Bursa ziyareti
    22. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    23. Hz. Muhammed'e saldıran CHP'li..
    24. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    25. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    26. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    27. Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
    28. CNR Food İstanbul gıda sektörüne can..
    29. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda..
    30. Üç yıldır oğlunu arayan anne,..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi