Erzincan'da kar yağışı! Valilikten flaş karar: Eğitime kar engeli geldi!

Erzincan'da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, “İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde eğitime kar engeli

Kaymakamlığın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, ilçede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda meydana gelebilecek tehlikelere karşı tedbir amacıyla ilçemizdeki tüm resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile kreş ve gündüz bakım evlerinde 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı olan personelimiz ile çocuğu kreşe devam eden kadın personelimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Tunceli’nin 4 ilçesinde eğitime kar engeli

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu ilçelerde kar yağışına bağlı bazı olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

Bu kapsamda çeşitli tedbirlerin alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Şubat Perşembe günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerin de aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bayburt’ta okullar 1 gün tatil edildi

Bayburt Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışının yollarda buzlanmaya neden olabileceği ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Bu kapsamda resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kurslar, kreşler ve rehabilitasyon merkezleri dahil olmak üzere eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile personel, engelli çalışanlar ve ağır kronik hastalığı bulunan personelin idari izinli sayılacağı ifade edildi. Çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden kadın personelin de idari izin kapsamına alındığı kaydedildi.