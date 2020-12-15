  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı
Aktüel

Erzincan'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 14:21:09 -
Erzincan'da izinsiz kazı yapan 5 kişi yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'ın Kemah ilçesinde, izinsiz kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklayama göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gediktepe köyünde izinsiz kazı gerçekleştirenler olduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Bölgeye giden ekipler, Z.A, A.Ç, E.S, H.Ö. ve O.K'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Ekipler, olay yerinde patlamaya hazır 46 elektrikli fünye, 2 kazma, 1 balyoz, 1 benzin ile çalışan hilti, 2 hilti ucu, 12 voltluk 2 akü, 4 murç, 1 keser, 1 metal detektörü, 4 litre benzin ve 30 metre elektrik kablosu ele geçirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler
Dünya

Samvel Babayan'dan olay itiraf: S-300'leri 15 dakikada imha ettiler

Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Ermeni General Samvel Babayan, bölgede yaşanan çatışmalara ilişkin çok konuşulacak itiraflarda bulund..
Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu
Korona Virüs

Aşıda büyük rezillik! Acı gerçek yüzlere bir kez daha vurdu

Kapitalist düzenin acımasızlığı kendisini koronavirüs salgınında da gösterdi. Emperyalist zengin ülkeler bu durumda bile aç gözlü davranmayı..
Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması
Dünya

Yunanistan'dan küstah S-400 açıklaması

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara ilişkin yaptığı..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay