0553 313 94 23

Erzincan’da iş makinesinde yangın

Erzincan Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını yürüten iş makinasında yangın meydana geldi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 09:07
Erzincan’da iş makinesinde yangın

Erzincan Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını yürüten iş makinasında yangın meydana geldi.


Alınan bilgiye göre, 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında çalışan iş makinesinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede araçtaki yangını söndürdü.


İş makinesinde maddi hasar oluştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 09:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ukrayna’daki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 8’e yükseldi
    1. Ukrayna’daki doğal gaz patlamasında..
    2. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın rakibi..
    3. Tarım ve Orman Bakanlığı (OGM)..
    4. Sarımsaklı domates sosu nasıl yapılır?..
    5. Bir haftada kaçakçılıktan 12 kişiye..
    6. Evinden esrar çıktı, "Ben içiciyim"..
    7. Dostluk kazandı
    8. Pakistan, Türkiye ile havacılıktaki iş..
    9. Türk milletinin şanlı tarihinin dönüm..
    10. Başkan Özdoğan: "Tarihimiz şanlı..
    11. 36 yıl aradan sonra güneş yüzü gördü
    12. Çocuk gelinin 3 aylık bebeği öldü
    13. Meteorolojiden 6 ile yağış uyarısı
    14. Doğal gaz ithalatı haziranda azaldı
    15. Konya’da iki otomobil çarpıştı: 3..
    16. TEMA’nın İzmir için başlattığı fidan..
    17. Mersin’de vaşak görüntülendi
    18. Kars’ta jandarma kaçak avcıları..
    19. Eğlence mekanlarında harcanacak sahte..
    20. Kanser hastası adamı karısı terk etti
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...
    Hüseyin Çelik'ten istifa açıklaması: Şu an...
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı