Erzincan’da iş makinesinde yangın Erzincan Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını yürüten iş makinasında yangın meydana geldi.

Erzincan Devlet Hastanesi inşaat çalışmalarını yürüten iş makinasında yangın meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, 13 Şubat Caddesi üzerinde bulunan inşaat sahasında çalışan iş makinesinde elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangının haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale ederek kısa sürede araçtaki yangını söndürdü.

İş makinesinde maddi hasar oluştu.

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