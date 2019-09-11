Erzincan'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı Erzincan'da iki motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Kerem Ertekin'in (28) kullandığı motosiklet, Fevzipaşa Caddesi'ndekiErzincan Adliyesi yakınlarında plakası belirlenemeyen Binali Göktaş (73) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüsü ile Ertekin'in kullandığı motosikletteki Ramazan Arduç yaralandı. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Binali Göktaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ertekin ile Arduç'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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