  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Erzincan'da hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı
Aktüel

Erzincan'da hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı

Erzincan'da hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-27 21:23:00 -
Erzincan'da hayvan otlatma kavgası: 1 yaralı

Erzincan'da hayvan otlatma yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Yeniköy'de iki taraf arasında hayvan otlatma meselesinden tartışma çıktı.

Silahlı kavgaya dönüşen olayda, Salih Mert A. açılan ateş sonucu göğsünden yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheliler M.K. ile oğlu E.K'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23