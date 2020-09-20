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Aktüel Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 7 yaralı
Aktüel

Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-20 19:30:39 -
Erzincan'da hafif ticari araç tıra çarptı: 7 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da hafif ticari aracın tıra çarpması sonucu aynı aileden 5'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Erzincan-Erzurum kara yolu Üzümlü ilçesi Avcılar köyü yakınında Nuh Bingöl'ün kullandığı 49 AAD 347 plakalı hafif ticari araç, aynı istikametteki Fatih Gürel yönetimindeki 45 AEL 539 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada sürücünün yanı sıra araçtaki İnci (36), Rıdvan (12), Nur Delal (2), Ayşetül Hümeyra (8), Zeynep Beritan (7) ve Hiranur Bingöl (1) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan kara yolu araçların kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

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