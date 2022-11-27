Erzincan’da Gençlik Merkezi açıldı

Yunus Emre Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Hafız Mehmed Aydın Camii ve Külliyesi içinde bulunan Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Gençlik Merkezi’nin Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarının yanında bulunduğunu belirtti. Öğrencilerin kolaylıkla buraya gelebileceğini aktaran İşliyen, “Merkez, öğrencilerin sıcak bir ortamda ders çalışabilecekleri ve o esnada ikramlarını ücretsiz bir şekilde alabilecekleri, manevi rehberlik hizmetlerinden yararlanabilecekleri güzel bir mekan oldu. Hem cami hem de Kur’an kursu ve gençlik merkezi bir arada” diye konuştu.

Vali Mehmet Makas ise Türklerin sancaktar bir millet olduğunu belirterek Türk’ün, Türkiye Yüzyılı’nda hem İslam’a hem de tüm insanlığa sahip çıkacağını dile getirdi.

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, merkezin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gençler, 2 bin 270 metrekare açık ve 500 metrekare kapalı alana sahip 3 katlı hafızlık, Kur’an kursu ve Gençlik Merkezi’nin bulunduğu binadan haftanın 6 günü yararlanabilecek.

Okunan duaların ardından Gençlik Merkezi’nin açılışı, protokol üyeleri tarafından yapıldı.