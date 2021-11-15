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Aktüel Erzincan'da feci kaza: Yaralılar var
Aktüel

Erzincan'da feci kaza: Yaralılar var

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 22:48:00 -
Erzincan'da feci kaza: Yaralılar var

Okan D'nin kullandığı 24 AAC 567 plakalı kamyonet, Erzincan-Erzurum kara yolu Ekşisu Kavşağı'nda, Erdinç D. idaresindeki 34 EBS 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan kamyonet sürücüsü, araçtaki Mehmet N. ve Ferhat N. ile otomobildeki Raif D. ve Refika D, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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