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Yerel Erzincan'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Yerel

Erzincan'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Erzincan'ın Tercan ilçesinde otomobilin traktöre çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 05:32:00 -
Erzincan'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Mehmet Akif N. (45) yönetimindeki 34 BKM 402 plakalı otomobil, Erzincan'dan Erzurum istikametine giderken Kargın beldesi Sucu Ali kavşağı mevkisinde aynı yönde seyreden Ahmet Faruk S'nin (25) kullandığı 24 FU 689 plakalı traktöre çarptı, ardından devrildi.

Otomobilde bulunan Muhammed Mehdi N. kaza yerinde hayatını kaybetti. Sürücüler, otomobildeki Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zehra ve Esma N. ile Berra Ş. daha sonra Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Muhammed Mehdi N'nin cesedi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Tercan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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