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Gündem Erzincan'da feci kaza: 7 kişi yaralandı
Gündem

Erzincan'da feci kaza: 7 kişi yaralandı

Erzincan'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-24 01:01:00 -
Erzincan'da feci kaza: 7 kişi yaralandı

Erkan Alan'ın kullandığı 29 AS 912 plakalı kamyonet, Erzincan-Gümüşhane kara yolu Yanlızbağ Belde Belediye binası önünde Eyüp Keleş idaresindeki 69 AAB 382 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil içerisinde sıkışan sürücü Keleş ile İlyas Keleş, Haliş Kuştul ve Yunus Keleş, kamyonetteki Ekrem Alan, Furkan Daştan ve Afganistan uyruklu Nasratullah Kadiri yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan İlyas Keleş'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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