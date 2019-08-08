Erzincan’da eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Erzincan merkez Buğdaylı Köyünde bir eve giren yılan, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Erzincan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri merkez Buğdaylı Köyünde bir eve yılan girdiği ihbarı üzerine, adrese giderek çalışma başlattı.

Evde yılanı fark etmeleri üzerine çok korktuklarını ifade eden ikamet sakinleri dışarıya çıkarak hemen durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirtti.

İtfaiye ekipleri kullandıkları aparatla yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.