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Yerel Erzincan'da deprem tatbikatı
Yerel

Erzincan'da deprem tatbikatı

Erzincan'da, 27 kurum ile 2 sivil toplum kuruluşundan 250 kişiyle deprem tatbikatı yapıldı.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 17:17:00 -
Erzincan'da deprem tatbikatı

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği bölgede meydana gelen yıkıcı depremin ardından hızlıca koordine olan ekipler, afet yerine sevk edildi.

Burada arama kurtarma ekiplerinin enkazdan çıkardığı yaralıları, sağlık ekipleri de ilk müdahaleyi yaptıktan sonra en yakın sağlık kuruluşlarına sevk etti.

Toplumsal olaylara müdahalenin de canlandırıldığı tatbikata katılan öğrencilerden bazıları role kendilerini fazla kaptırıp gözyaşı döktü.

Ekipleri izleyen Vali Mehmet Makas, tatbikatla insanları bilinçlendirme yönünde de faaliyetler icra ettiklerini anlattı.

Kentte 158 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verdiklerini ifade eden Makas, "64 bin insanımıza da deprem anı ve tahliyesiyle ilgili eğitimler verdik. Her yıla AFAD teşkilatımız bir hedef belirledi." dedi.

AFAD İl Müdürü Kadir Çelik de kurum olarak yaptıkları çalışmalar ve tatbikat hakkında bilgi verdi.

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