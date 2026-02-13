Erzincan’da dağ keçileri kamerada
Erzincan’ın sarp kayalıklarında yaşayan koruma altındaki dağ keçileri, havadan görüntülendi.
Yaban hayatı açısından zengin bir potansiyele sahip olan Erzincan’da dağlık alanda kaydedilen görüntülerde, 3 dağ keçisinin sarp kayalıklar arasındaki küçük bir kovukta bir süre çevreyi izlediği görüldü.
Drone kamerasına yansıyan görüntülerde, keçi ailesinin dağ yamacından ustalıkla indiği dikkat çekti. Keçilerin sarp ve engebeli arazideki rahat hareketleri mest etti.
Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan dağ keçileri, özellikle yüksek rakımlı ve ulaşılması güç bölgelerde yaşamlarını sürdürüyor.