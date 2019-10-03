Erzincan'da askeri alana yıldırım düştü! 2 yaralı
Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucunda 2 uzman çavuş hafif yaralandı.03 Ekim 2019 Perşembe 11:12
Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü. Hafif yaralanan 2 uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerinceErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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