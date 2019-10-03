0553 313 94 23

Erzincan'da askeri alana yıldırım düştü! 2 yaralı

Erzincan kırsalında arama tarama faaliyetinde bulunan askerlerin bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucunda 2 uzman çavuş hafif yaralandı.

03 Ekim 2019 Perşembe 11:12
Erzincan'da askeri alana yıldırım düştü! 2 yaralı

Kemah ilçesi kırsalında arama tarama faaliyetleri yürüten Alp Karakolu'na bağlı askerlerin yakınına yıldırım düştü. Hafif yaralanan 2 uzman çavuş, 112 Acil Servis ekiplerinceErzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 11:12
  1. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi
  2. asker
  3. yıldırım düşmesi
  4. Erzincan'ın Kemah ilçesi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Uzay enkazı' insanlığın keşif yolculuğuna engel olabilir
    1. 'Uzay enkazı' insanlığın keşif..
    2. Kadınlarda en sık görülen kanser türü..
    3. BİST’te pazar yapısı güncelleniyor! Üç..
    4. Dün Keriman Ece, bugün Simay..
    5. Sarıyer'de silahlı yaralama! 6 şüpheli..
    6. Fabrika gibi cezaevinde 8 ayda 5,2..
    7. Erdoğan'ın 'Acayip şeyler' demişti!..
    8. Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme..
    9. Mercedes ve Toyota da kampanyaya dahil..
    10. Fenerbahçe'nin kupadaki rakibi belli..
    11. 5 no’lu F-35’te sıcak gelişme! Türk..
    12. Alman sermayesi Manisa’da büyüyecek
    13. Markalar Antalya’da buluşacak
    14. Cem Yılmaz bileti ile dolandırıcılık!..
    15. Aksaray'da feci kaza: 4 kişi yaralı
    16. Albaraka’dan yenilikçi projelere..
    17. Öğretmen atamaları! Ücretli öğretmen..
    18. Emin Grup’un yeni yatırım rotası Afrika
    19. İstanbul'da 5 bin 253 riskli bina..
    20. Hatay'da traktör devrildi: 1 ölü, 1..
    21. Rusya'da tarihi vurgun!
    22. İpsala'da 335 kilogram uyuşturucu ele..
    23. Esed'in İdlib bölgesindeki yeni..
    24. "7 milyar kişinin dünya ve ahiretini..
    25. Kuveyt’teki sanayi yatırımlarına..
    26. Çocuklar kahve içer mi? Çocuklar kahve..
    27. İŞKUR iş tecrübesine ilk adımın adresi..
    28. Uzman isimden kritik İstanbul depremi..
    29. Türkiye'nin ‘acısı’ 91 ülkeyi yaktı
    30. Yerli uydu İstanbul'u görüntüledi
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    Bulgarlar havlu attı! 'Yarışı Türkler kazandı'
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    'Bugün seçim olsa' anketi sonuçları açıklandı
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    Metrobüs krizinin sebebi oldu!
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    'Hitit şehri'nde kazı çalışmaları devam ediyor
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi
    Atları 'tablodan çıkacakmış' gibi

    Günün Karikatürü

    3 Ekim 2019
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Evinde öldü, 8 yıl sonra bulundu
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü
    Avukatlık hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8'e düşürüldü