Erzincan'da 85 düzensiz göçmen yakalandı
Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 85 düzensiz göçmen yakalandı.31 Ağustos 2019 Cumartesi 16:24
Erzincan-Erzurum kara yolunda devriye gezen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pişkidağ köyü yakınlarında şüphe üzerine durdurdukları minibüste 7'si Pakistanlı ve 33'ü Afganistan uyruklu 40 düzensiz göçmeni yakaladı.
Minibüs sürücüsü Mehmet A. gözaltına alındı.
Jandarma ekipleri, Balabansarıkaya köyü yakınlarında bir grubun yürüdüğü ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekipler, 5'i Pakistan, 6'sı İran ve 34'ü Afganistan uyruklu 45 düzensiz göçmeni yakaladı.
İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
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