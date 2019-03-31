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Erzincan'da 4.1 şiddetinde deprem!

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde saat 14.41'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybının olmadığı deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

31 Mart 2019 Pazar 15:00
Erzincan'da 4.1 şiddetinde deprem!

Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre can ve mal kaybının olmadığı deperm, kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre, saat 14.41'de merkez üssü Erzincan'ın Otlukbeli ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Yerin 7.01 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 15:00
  1. Erzincan
  2. Otlukbeli ilçesi
  3. Deprem

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