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Erzincan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
Erzincan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü münasebetiyle Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve eşi Hatice Arslantaş tarafından resepsiyon verildi. Vali Arslantaş resepsiyonda yaptığı konuşmada, “Büyük Taarruz, tüm emperyalist güçlere karşı imanın, cesaretin, vatan sevgisinin tüm dünyaya ilanıdır” dedi.


Erzincan Valiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıl dönümü münasebetiyle Polis evinde resepsiyon verildi. Resepsiyona 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, mülki ve askeri erkan, şehit yakınları ve gaziler ile çok sayıda davetli katıldı.


Programa katılanların 30 Ağustos Zafer Bayramını tebrik eden Vali Ali Arslantaş, günün anlam ve önemine binaen yaptığı konuşmada, “Büyük Taarruz, tüm emperyalist güçlere karşı imanın, cesaretin, vatan sevgisinin tüm dünyaya ilanıdır” dedi.


Vali Arslantaş, “İlan ettik bağımsızlık türkümüzü yedi düvele. Yaşadık vatan sevgisini yüreklerimizde. Al bayrağımızı göndere çektik, en yücelere diktik. Zafer yürekten inananlarındır dedik. İnancımızla, Sakarya’da, Kocatepe’de idik. Nice şehitlerin çocukları, Alparslanların, Fatihlerin torunları idik. İşte bugün ecdadın izinden giden halkımızın en büyük, en coşkulu en onurlu bayramlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyoruz. Bu anlamlı günün kutlanmasını sağlayan, canı pahasına vatanımızı koruyan başta Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını ve vatanımızın yiğit evlatlarını rahmetle minnetle anıyorum. Pençe Harekatı’nda şehit olan yiğit vatan evlatlarımızı da buradan tekrar minnetle, şükranla yâd ediyorum, sizleri saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Kahraman, hamiyetli vatan evlatlarının Kurtuluş Savaşı’nda gösterdiği direniş, vatan sevgisinin en eşsiz örneklerinden biridir. Milletimizin istiklalinin sembolü olan bu zafer, aynı zamanda bu toprakları yurt bilenler için bir ilham kaynağı olmuştur. Cumhuriyetin ilanına giden yolda en büyük güç ve cesaret kaynağı olan, Dumlupınar’da Mustafa Kemal Atatürk’ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz, tüm emperyalist güçlere karşı imanın, cesaretin, vatan sevgisinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu topraklar için toprağa düşenlerin aziz hatırası için bu zafer ruhunu diri tutmak, gençlerimize bu ruhu aşılamak, öncelikli görevimizdir. Zaman geçse de şartlar değişse de milletimizin istiklaline engel olmak isteyen şer güçler bitmiyor, bitmeyecek. Biz her alanda güçlü olursak hiçbir güç bu vatan evlatlarına tahakküm kuramaz. Şanlı geçmişimiz, umut dolu istikbalimiz için birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Ülkemizde istikrarı bozmak isteyenlere, milletimizin birlikteliğini engellemek isteyenlere, gönül köprüleri kurarak en güzel cevabı vereceğiz. Biz büyük, kadim, güçlü bir ülkeyiz. Bunun bilincinde olup kıtaları taksim eden, mukaddeslerimiz uğruna canını feda eden ecdadımızın mirasına sahip çıkmalıyız. Bu duygular içinde 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu ve gururunu bize yaşatan başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmetle minnetle ve şükranla anıyorum. Bu vatanın korunmasında azim ve kararlılıkla mücadele eden ordumuzun, emniyet teşkilatımızın ve aziz milletimizin Zafer Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.


Resepsiyon pasta kesilmesi ve tebriklerin kabulünün ardından son buldu.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 11:40
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