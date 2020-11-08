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Aktüel Erzincan ve Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı
Aktüel

Erzincan ve Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

Yeniakit Publisher
2020-11-08 12:19:04 -
Erzincan ve Erzurum ve Kars'ın yüksek kesimleri karla kaplandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan, Erzurum ve Kars'ta etkili olan kar nedeniyle dağların yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Erzincan'ın Üzümlü ilçesindeki 3 bin 549 rakımlı Esence Dağı'nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Karla kaplanan dağın zirvesi sisle bütünleşerek güzel görüntü oluşturdu.

Mevsim şartlarına göre 6-7 ay karla kaplı Esence Dağı, bu dönemlerde de doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

İlçe sakinlerinden Faruk Bakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Üzümlü ile Çayırlı ilçeleri sınırındaki dağın zirvesinin, yılın büyük bölümünde karla kaplı olduğunu söyledi.

Haziran ayına kadar zirvede karın görülebildiğini belirten Bakar, "Karla kaplı dağın zirvesi çok güzel görüntüler oluşturuyor. Ovadan herkes bu görüntüleri seyrediyor. Doğaseverler de buraya ilgi gösteriyor." dedi.

- Erzurum

Erzurum'da da gece saatlerinde Palandöken Dağı ile kentin yüksek kesimleri beyaza büründü.

Kent merkezi ve yerleşim yerlerinde etkili olmayan kar, dağlarda güzel manzaralar oluşturdu.

- Kars

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde soğuk hava nedeniyle kırağı oluştu, küçük su birikintileri buz tuttu.

İlçeyi çevreleyen Allahuekber Dağları, Sarıkamış Süphan Dağı, Ağbaba, Aladağ ve Soğanlı dağları ile Eleşkirt sınırında bulunan 3 bin 433 rakımlı Köse Dağı karla kaplandı.

Kars-Iğdır ve Kars-Ardahan kara yollarında da soğuk hava nedeniyle yüksek kesimlerdeki geçitlerde buzlanma meydana geldi.

Kars-Ardahan kara yolunda sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Havaların soğuması ve yüksek kesimlerin karla kaplanması nedeniyle yiyecek arayan kuşlar görüntülendi.

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