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Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Refahiye ilçesinde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Refahiye ilçesini ziyaret ederek, çeşitli temas ve incelemelerde bulundu.

15 Ağustos 2019 Perşembe 23:48
Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Refahiye ilçesinde incelemelerde bulundu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Refahiye ilçesini ziyaret ederek, çeşitli temas ve incelemelerde bulundu.


Gerçekleştirilen ziyarette Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, Refahiye Belediye Başkanı Çakmak Paçacı ilk olarak ilçeye bağlı Kalkancı Köyü sakinleri ile buluşarak, istek ve taleplerini dinledi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ın ziyaretlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren köy sakinleri ise teşekkürlerini ilettiler.


Buradaki programın ardından ilçe merkezini ziyaret eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyet, Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım’ın ismini taşıyan Kadın Konukevi bünyesinde hizmet vermekte olan Aile Destek Merkezinin (ADEM) resmi açılışını gerçekleştirdiler.


Düzenlenen açılış merasiminde Aile Destek Merkezinde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, Aile Destek Merkezindeki kursiyerlerin sosyal hayata entegrasyonlarının sağlanırken aynı zamanda kadınların çocuklarına yönelik kreş hizmetleri verilerek, ayrıca aile ve bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin arttırılması yönünde eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin de verilmekte olduğunu aktardı.


Refahiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına tahsis edilen ve 14 kadın kursiyerin katılımıyla çalışmalarını yürüten Aile Destek Merkezindeki kurslarda hazırlanan yöresel yemeklerin ise öğlen ve akşam vakitlerinde olmak üzere 2 defa satışa sunulduğunu bildiren Kaymakam Özdemir, buradan elde edilen kazancın ise kursiyerlere dağıtılmakta olduğunu ayrıca merkez binasında Çocuk Bakım Odası ve Misafirhane hizmetlerinin de yer aldığını söyledi.


Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı konuşmada Aile Destek Merkezi’nin yöre halkına olumlu katkı sunmasını temenni ederek, emeği geçenlere teşekkürlerini iletti.


Yapılan konuşmaların ardından Aile Destek Merkezi’nin açılış kurdelası Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyet tarafından kesilerek, hizmete açıldı. Daha sonra Aile Destek Merkezi’nde incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş ve beraberindeki heyet merkezdeki kursiyerler ile görüşerek, onların hazırlamış olduğu yöresel yemeklerden tattılar.


Buradaki açılış merasiminin ardından ilçe merkezinde bulunan semt pazarını ziyaret eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, pazar esnafı ve alışveriş yapmakta olan ilçe halkıyla görüşerek, pazarın durumu, alışveriş hareketliliği, sebze ve meyve fiyatlarına ilişkin görüşlerini aldılar.


Ziyaretlerinde pazarda teşhir edilen ürünleri de inceleyen Vali Ali Arslantaş, esnaflardan alışverişte yaparak, tüm esnaflara hayırlı iş ve bol kazanç temennisinde bulundu.


Semt pazarında ilk defa bir vali gördüklerini ifade eden pazarcı esnafı ve alışveriş yapan ilçe halkı ise ilin valisinin pazarda halkla birlikte alışveriş yapmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 23:48
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