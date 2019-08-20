Erzincan Refahiye TOKİ 220 konut kura sonuçları sorgula TOKİ’nin Erzincan Refahiye'de inşa edeceği 220 konut projelerimizin hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Erzincan Refahiye TOKİ 220 konut kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ’nin Erzincan Refahiye'de inşa edeceği 220 konut projelerimizin hak sahibi belirleme kurası gerçekleştirildi. Erzincan Refahiye TOKİ 220 konut kura sonuçları sorgulama ekranı. Yükseklikleri zemin+4 olan konutların 180’i 2+1 ve 40’ı ise 3+1 planında inşa edilecek. TOKİ Refahiye konut kura sonuçları için tıklayınız Eski Türk evlerinin mimari dokusu dikkate alınarak tasarlanan projede; zemin kat seviyesinde taş kaplamalar, ahşap görünümlü cephe kaplamaları, dekoratif pencereler, söveler, payandalar, cumba görünümlü çıkmalar gibi özellikler modernize edilerek uygulandı. Yöresel mimaride inşa edilmiş konutların yanı sıra spor ve oyun alanları, parkları, peyzajıyla kaliteli, çağdaş ve güvenli bir yaşam alanı oluşturuldu. Gelenekten geleceğe varma arayışını benimseyen TOKİ, mimaride şehirlerimizin yöresel dokusunu ön plana çıkarmayı amaçlıyor.

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