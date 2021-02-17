Erzincan okullar tatil mi? Erzincan yarın okul var mı 18 Şubat
Erzincan yüz yüze eğitim ne zaman? Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Pek çok şehirde yüz yüze eğitime kar yağışı sebebiyle ara verildi. Erzincan’da da 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildi. Peki, Erzincan’da okullar ne zaman açılacak? Yarın Erzincan’da okullar açık mı? 18 Şubat Erzincan yüz yüze eğitim var mı?
Erzincan okullar var mı? Pek çok ilde olduğu gibi Erzincan’da da kar sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler yarın okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın okullar açılacak mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi?
Erzincan okullar tatil mi? Erzincan yarın okul var mı 18 Şubat
Erzincan’da eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlüğüne ara verildi. Öğrenciler Erzincan’da yarın okulların açık olup olmadığını araştırmaya başlıyor. Konu hakkında henüz valilikten bir açıklama yapılmadı. Yüz yüze eğitimle ilgili bir karar alındığında haberlerimizde yer alacak.