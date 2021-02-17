Erzincan okullar var mı? Pek çok ilde olduğu gibi Erzincan’da da kar sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. 17 Şubat Çarşamba günü yüz yüze eğitime katılmayan öğrenciler yarın okulların açık olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın okullar açılacak mı? Erzincan’da yarın okullar tatil mi?

Erzincan okullar tatil mi? Erzincan yarın okul var mı 18 Şubat

Erzincan’da eğitime 17 Şubat Çarşamba günü bir günlüğüne ara verildi. Öğrenciler Erzincan’da yarın okulların açık olup olmadığını araştırmaya başlıyor. Konu hakkında henüz valilikten bir açıklama yapılmadı. Yüz yüze eğitimle ilgili bir karar alındığında haberlerimizde yer alacak.